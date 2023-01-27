القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية مساء الجمعة مخيم شعفاط شرقي القدس في إطار ملاحقة منفذ عملية القدس المسلحة.

وقالت مراسلة RT إن مواجهات اندلعت مع سكان المخيم.

وأفادت بتداول معلومات أولية تفيد بأن المنفذ من سكان مخيم شعفاط واسمه فادي عياش.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت مساء اليوم، أن 7 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بحي النبي يعقوب بالقدس.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وذكر الإعلام العبري أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.

المصدر: RT