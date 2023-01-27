شرطة إسرائيل تصدر بيانا عقب عملية قتل فيها 8 أشخاص (صور)

أصدر المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، مساء يوم الجمعة، بيانا عقب عملية القدس التي قتل فيها 8 إسرائيليين على الأقل.

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وقال في البيان: "هذا المساء، قرب الساعة 8:15 مساء، وصل مسلح إلى مبنى كنيس في شارع النبي يعقوب في مدينة القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان".

وأضاف "سرعان ما وصلت قوات الأمن من مركز شرطة شعفاط للواء القدس إلى مكان الحادث، وتقدم أفرادها بصورة مباشرة وسريعة وأطلقوا النار على المسلح الذي تم تحييده على الفور".

وأكد أن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وصرح بأن العديد من قوات الشرطة تحت قيادة قائد لواء القدس، اللواء دورون تورجمان، متواجدة في مكان الحادث لتقييم الوضع.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية