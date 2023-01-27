وسائل إعلام عبرية: مصرع 7 إسرائيليين في إطلاق نار عند مدخل كنيس يهودي في القدس (صورة + فيديو)

قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة، إن 7 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بحي النبي يعقوب بالقدس.

وقالت مراسلة RT في وقت سابق إن 12 إسرائيليا أصيبوا في إطلاق نار بحي النبي يعقوب بالقدس.

وأضافت المراسلة أن قوات الأمن الإسرائيلية حيدت منفذ الهجوم المسلح.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وأبلغت نجمة داود الحمراء "أنه في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار على كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا.

وذكر الإعلام العبري أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.

الله أكبر ولله الحمد ...

6 إصابات بعملية إطلاق نار في حي النبي يعقوب شمال #القدس المحتلة ... pic.twitter.com/pLn0ETucoE — Mohammad AlMuzien (@MohamadAlMuzien) January 27, 2023

فيديو قريب من موقع العملية البطولية على كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس

عدد القتلى في ارتفاع سريع #القدس || #فلسطين

pic.twitter.com/DCLY6nfPvV — ‏﮼فاتن ‏ (@ftn001) January 27, 2023

فيديو قريب من موقع العملية البطولية على كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس

عدد القتلى في ارتفاع سريع

الله اكبر#عملية_القدس#القدسpic.twitter.com/ut31BqLKGT — 𝐀𝐦𝐚𝐧𝐲 𓂆 (@amany__wishes) January 27, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية