لوكاشينكو: نشاط رابطة الدول المستقلة مهم بالنسبة لأمن المنطقة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن نشاط رابطة الدول المستقلة يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة.

وأكد لوكاشينكو، يوم الجمعة، أنه يؤيد الرأي بأن "رابطة الدول المستقلة قد أثبتت مكانها كتجمع تكاملي واسع التمثيل في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، له دور مهم في تطوير الحوار بين الدول الأعضاء على أساس تاريخها المشترك".

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وأضاف أنه "في الوقت الراهن الصعب يتسم نشاط الرابطة بأهمية خاصة بالنسبة لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة والسلام والاستقرار الاقتصادي".

وجاء ذلك في رسالة لوكاشينكو، التي وجهها بمناسبة الذكرى الـ 30 لتوقيع ميثاق رابطة الدول المستقلة، إلى الرئيس القرغيزي صادر جباروف، الذي تتولى بلاده رئاسة الرابطة في العام الجاري.

المصدر: نوفوستي