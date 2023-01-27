بايدن يعيّن رئيسا جديدا لموظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعيين جيف زينتس، العضو القديم في مجموعة بايدن السياسية، رئيسا لموظفي البيت الأبيض، خلفا لرون كلاين.

والرئيس الجديد جيف زينتس أحد التكنوقراط من ذوي الخبرة ترأس استجابة إدارة بايدن لجائحة كورونا.

ويعتبر هذا التغيير هو الأول الرئيسي لموظفين في إدارة لديها أدنى معدل دوران في أعلى مراتبها وفي مجلس الوزراء.

وقال بايدن في بيان "أنا واثق من أن جيف سيواصل مثال رون للقيادة الذكية والثابتة، حيث نواصل العمل الجاد كل يوم".

وكان كلاين قد قال في خطاب استقالته إلى بايدن إن هذا هو "الوقت المناسب للتغيير".

المصدر: أ ب