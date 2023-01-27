غوتيريش: النازية الجديدة تمثل خطرا كبيرا في عدد من الدول

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن النازية الجديدة تمثل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي في العديد من الدول.

وقال غوتيريش في كلمة أثناء مراسم إحياء ذكرى محرقة اليهود، يوم الجمعة، إن "حركات النازيين الجدد ومؤيدي عقيدة تفوق العرق الأبيض تصبح أكثر فأكثر خطورة. والوقت الحالي هم يمثلون الخطر الأكبر على الأمن الداخلي في عدد من الدول، وهذا الخطر متزايد أكثر من الأخرى".

وأضاف أن "معاداة السامية موجودة في كل مكان"، ووتائرها تتزايد، مشيرا إلى الهجمات على اليهود في مانهاتن وملبورن ورفع شعارات معادية لليهود في لوس أنجلوس وظهور الرسومات النازي على النصب التذكري لضحايا محرقة اليهود في برلين.

وأكد الأمين العام أن الاستطلاعات تشير إلى أن معاداة السامية عند مستويات قياسية في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي