تركيا.. رجل يشنق أطفاله الثلاثة وينتحر

ذكرت وسائل إعلام تركية يوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث ثلاثة أطفال ووالدهم في شقة بمجمع سكني في ولاية إسطنبول.

وبحسب ما نشرته وكالة DHA فإن الحادث وقع في منطقة سنجاك.

وذكرت وسائل الإعلام أن المواطن التركي قام بشنق أطفاله الثلاثة ثم شنق نفسه في منزله، بعد أن غادرت زوجته البيت.

وأفادت بأنه وبعد الإبلاغ من قبل المواطنين تم إرسال فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

ودخلت فرق الشرطة الشقة الواقعة في مجمع بشارع صلاح الدين أيوبي، وخلال التحقق عثرت على أربعة جثث هامدة ثلاثة منهم أطفال.

المصدر: وسائل إعلام تركية