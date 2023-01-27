جرحى في انهيار مبنى سكني في بولندا

أفادت وكالة РАР للأنباء، بأن مبنى سكنيا دمر وانهار بانفجار غاز بمدينة كاتوفيتشي في بولندا اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح مع وقوع أضرار مادية كبيرة.

وأضافت: "وقع انفجار للغاز المنزلي فى مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق فى مدينة كاتوفيتشي بمنطقة سزوبينيسي صباح اليوم الجمعة. ونتيجة الانفجار انهار البناء بالكامل".

وتعمل في منطقة الحادث في الوقت الراهن، مجموعة كبيرة من رجال الإنقاذ ومجموعات الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى.

ونقلت الوكالة، عن مصدر طبي محلي: "تم سحب 4 أشخاص من تحت الأنقاض وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم. ولا تزال عملية البحث الإنقاذ مستمرة".

وحتى الآن، لا يزال غير معروف بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في المبنى لحظة الانفجار.

المصدر: نوفوستي