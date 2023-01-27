كوريا الجنوبية تمدد القيود المفروضة على المسافرين من الصين

قالت كوريا الجنوبية إنها ستستمر في تقييد دخول المسافرين على المدى القصير من الصين حتى نهاية فبراير بسبب مخاوف من أن انتشار كوفيد-19 قد يتفاقم بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبعد اجتماع بشأن استجابة كوريا الجنوبية لكوفيد-19 اليوم الجمعة، قررت السلطات الصحية تمديد إجراءات فيروس كورونا على المسافرين لفترات قصيرة من الصين لمدة شهر آخر.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان إن المسؤولين الكوريين الجنوبيين خلال الاجتماع تركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية تخفيف القيود في وقت مبكر إذا أصبح من الواضح أن وضع كوفيد-19 في الصين يتحسن.

وفقا لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، فإن حوالي 10 في المائة من 6900 مسافر قصير الأجل من الصين الذين وصلوا إلى البلاد في الفترة من 2 يناير إلى يوم الخميس ثبتت إصابتهم بالفحص بعد اختبارهم في المطار.

وكانت كوريا الجنوبية توقفت في أوائل يناير عن إصدار معظم التأشيرات قصيرة الأجل في قنصلياتها في الصين، مستشهدة بمخاوف بشأن تصاعد الفيروس في الدولة التي خففت فجأة قيود فيروس كورونا في ديسمبر واحتمال حدوث تحورات جديدة.

طلبت كوريا الجنوبية أيضا من جميع الركاب القادمين من الصين وهونغ كونغ وماكاو تقديم أدلة على الاختبارات السلبية التي تم إجراؤها قبل 48 ساعة من وصولهم وإخضاعهم للاختبارات مرة أخرى بمجرد وصولهم.

ودفعت الخطوات، التي فرضت في الأصل لشهر يناير، الصين إلى الرد بتعليق طلبات التأشيرة الكورية الجنوبية قصيرة الأجل، مما أثار مخاوف بشأن الأنشطة التجارية المعطلة في بلد يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الصين.

المصدر: AP