الرئيس الإسرائيلي يحث "الناتو" على تشديد موقفه من إيران

حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، حلف "الناتو" على تشديد موقفه من إيران، عبر العقوبات الاقتصادية والردع العسكري.

وفي حديثه إلى ممثلين عن 30 دولة خلال زيارة لمقر "الناتو" في بروكسل، حذر هرتصوغ من أن "التهديد الإيراني على أعتاب أوروبا"، معتبرا أن "وهم المسافة لم يعد قائما. يجب على الناتو اتخاذ أقوى موقف ضد النظام الإيراني بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية والقانونية والسياسية والردع العسكري".

واعتبر أن "النظام الإيراني المتطرف يعدم مواطنين أبرياء في الداخل، ويشن هجمات ويقوض الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وينشر السلاح والموت والإرهاب في أوروبا وحول العالم ، ويواصل سعيه الحربي لامتلاك أسلحة نووية والسعي للسيطرة الإقليمية والعالمية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"