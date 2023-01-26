"سي إن إن": بايدن قد يزور بولندا في جولة لم تتأكد بعد إلى أوروبا

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن، قد يزور بولندا في جولة لم تتأكد بعد إلى أوروبا في فبراير المقبل.

وقالت المصادر للشبكة: "لم يتم تأكيد الرحلة. ولم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد، لكن أحد ممثلي السلطات قال إن التوقف في بولندا قيد البحث".

وأشارت المصادر إلى أن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا غير مرجحة لأسباب أمنية.

ومن المحتمل أن تزور نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس أوروبا أيضا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن.

المصدر: لينتا. رو