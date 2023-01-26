الأمم المتحدة: التطورات المحيطة بأوكرانيا لا تقود إلى السلام

أكدت الأمم المتحدة أن التطورات الأخيرة المحيطة بأوكرانيا "لا تقود إلى السلام".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الخميس، ردا على طلب التعليق على قرر عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالدبابات: "لن نعلق على كل حالة ورود أسلحة جديدة".

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وأضاف: "ما نريد رؤيته هو السلام العادل وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ولكن ما نراه اليوم لا يقودنا بهذا الاتجاه".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، بينما أعلنت ألمانيا عن نيتها توريد دبابات "ليوبارد" لكييف ورفع القيود عن توريد الدول الأخرى للدبابات الألمانية الصنع لها.

وأعرب عدد من الدول عن استعدادها لتقديم أعداد مختلفة من الدبابات لأوكرانيا.

المصدر: تاس