الدفاع البريطانية تبلغ كييف بموعد تسليمها دبابات تشالنجر 2

قال نائب وزير الدفاع البريطاني، أليكس تشاك، إن لندن تخطط لتسليم دبابات تشالنجر 2 إلى كييف في نهاية مارس.

وتحدث تشاك أمام البرلمان البريطاني قائلا: "أما بالنسبة لمسألة التدريب (الجيش الأوكراني لصيانة المعدات العسكرية)، فسوف يبدأ في يوم الاثنين من الأسبوع المقبل".

وأضاف: سيتم تدريب فنيي صيانة الدبابات بشكل منفصل عن أطقم الدبابات لمدة خمسة أسابيع، ووفقا له: "هذا سيسمح بإجراء تدريب أكثر شمولا للجيش".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة ستقدم 14 دبابة تشالنجرــ 2 إلى أوكرانيا.

المصدر: ريا نوفوستي.