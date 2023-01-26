إستونيا بصدد تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

تبحث السلطات الإستونية تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية حصلت عليها من ألمانيا، وتنتظر موافقة برلين على ذلك.

وذكر موقع التلفزيون والراديو الحكومة الإستوني في بيان أن "إستونيا تعتزم تلبية طلب أوكرانيا حول تزويدها بذخائر عنقودية".

وأشار الموقع إلى أن الذخائر العنقودية الموجودة لدى إستونيا حاليا اشترتها من ألمانيا، لذا فإن موافقة برلين مطلوبة لتزويد أوكرانيا بها.

ووقعت أكثر من 100 دولة في العالم على اتفاقية حظر انتشار هذا النوع من الذخيرة، لكن إستونيا وأوكرانيا ليستا من بينها.

المصدر: RT