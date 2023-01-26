أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنه حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستبقى قادرة على تحقيق النصر.

وقال سلوتسكي: "سيتم كسب المعركة الأخيرة مع النازية في التاريخ هذا العام، بغض النظر عن الأسلحة التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا. فقط أولئك الذين فقدوا عقولهم يمكنهم تخزين الأسلحة في محطات الطاقة النووية... لا أستبعد أن يقوم الجنود الأوكرانيون الذين فقدوا عقولهم من تنفيذ تفجيرات من أجل اتهام روسيا. هذه أشياء خطيرة للغاية، اللعب بالنار. مثل محاولات الغرب الجماعي لتزويد أوكرانيا بالسلاح".

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وتابع: "حتى لو كانت كل أسلحة العالم مركزة في أوكرانيا، سنكون قادرين على إيجاد طرق لتحقيق النصر".

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي