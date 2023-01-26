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مالي: الحكم بالإعدام على قاتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام

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مالي: الحكم بالإعدام على قاتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام
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حكم في مالي بالإعدام على رجل أدين بقتل ثلاثة من جنود قوات حفظ السلام الأممية قبل أربع سنوات، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي.

وعبر حسابها في "تويتر"، أوضحت البعثة أن قرار المحكمة التي عقدت في باماكو، جاء على خلفية هجوم على خمسة جنود من قوات حفظ السلام في فبراير عام 2019، والذي أدى إلى وفاة ثلاثة منهم.

ووقعت عمليات القتل في منطقة سيبي الريفية، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن العاصمة.

وفقا للأمم المتحدة، لم يجر تنفيذ عقوبة الإعدام في مالي منذ عام 1980 بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

يذكر أن الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجودون في مالي منذ ما يقرب من عقد من الزمن لحماية المدنيين من العنف المتطرف المرتبط بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش" الذي قتل الآلاف رغم ذلك.

وتعد مالي واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة لمهمة حفظ السلام. وذكرت الأمم المتحدة هذا الشهر أن ذلك البلد يمتلك أكبر عدد من القتلى من القوات الأممية، ثناء نشرها هناك للعام التاسع على التوالي، برصيد 14 جنديا.

وحسب الأمم المتحدة فإن بعثة الأمم المتحدة في الكونغو جاءت بعد مالي في الخطورة بـ 13 قتيلا، ثم جمهورية إفريقيا الوسطى بمقتل أربعة من قوات حفظ السلام.

المصدر: "أ ب"

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