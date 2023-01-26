إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينشر "القبة الحديدية" في جنوب ووسط إسرائيل، تحسّبا لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد أحداث مخيم جنين صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة هآرتس، أن الجيش يفحص إمكانية تعزيز وحدات "القبة الحديدية" في الجنوب خشية إطلاق صواريخ من غزة. في حين نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن الاستعدادات جارية لسيناريوهات التصعيد، "وقرّرنا رفع حالة التأهب" ولم يستبعد أن يأتي الرد من غزة.

وكان 10 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي ضمن عملية عسكرية كبرى أعلن الجيش تنفيذها في مخيم جنين صباح اليوم"، وأسفرت حتى اللحظة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 9 مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم حالات خطيرة.

المصدر: سما الإخبارية