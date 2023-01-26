وسائل الإعلام: بولندا سلمت أوكرانيا عدة مقاتلات "ميغ-29" على شكل أجزاء

كشف تقرير لموقع Dziennik gazeta prawna البولندي أن وارسو قدمت عدة طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى كييف على شكل أجزاء العام الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤول في الحكومة البولندية قوله: "في الربيع الماضي، بعد جدل كبير حول ما إذا كان يجب تسليم الطائرات وكيفية تسليمها، قدمت بولندا عددا معينا من طائرات ميغ-29 إلى الأوكرانيين. لكن بطريقة دعونا نسميها مركبة".

وأضاف المصدر: "جسم الطائرة أو الأجنحة أليست هي من قطع الغيار أيضا".

في وقت سابق، دار هناك حديث عن إمكانية قيام بولندا بنقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن على مستوى الناتو، فقالت السلطات البولندية في وقت لاحق إنها زودت أوكرانيا بـ"قطع غيار" لتلك المقاتلات.

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وذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي اليوم الخميس أن الدول الغربية تجري مناقشات داخلية حول إمكانية تقديم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، إلا أن كثيرين يخشون أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وفي وقت سابق أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى بلدان حلف الناتو بسبب توريدها للأسلحة إلى أوكرانيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن كل الشحنات التي تضم السلاح لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

من جانبه أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب لا يساعد في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيؤدي إلى عواقب سلبية.

المصدر: نوفوستي