نائب بارز في البرلمان الأوروبي يدعو أوروبا للانتقال إلى "اقتصاد الحرب"

أكد الألماني مانفريد ويبر، رئيس "حزب الشعب الأوروبي"، أكبر الكتل في البرلمان الأوروبي، أنه نظرا إلى أحداث أوكرانيا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى "نوع من اقتصاد الحرب".

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وقال ويبر في حوار مع مجموعة Funke الإعلامية الألمانية: "إذا نظرنا إلى حاجتنا إلى الأسلحة والذخيرة، فسيتضح لنا أننا نحتاج إلى نوع من اقتصاد الحرب في الاتحاد الأوروبي - رغم أنه ليس مصطلحا يسهل استخدامه، وذلك كي نتمكن من توفير الاستقرار والأمن".

واعتبر البرلماني أن الدول الأوروبية غير قادرة الآن على توفير الأسلحة اللازمة بسرعة "ليس للدفاع عن نفسها ولا لأوكرانيا". مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى "طرق جديدة"، وأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها لإنتاج الأسلحة والذخيرة.

وأضاف ويبر أنه يشعر بخيبة أمل من المحادثات الألمانية الفرنسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، والتي لم تسفر عن "أي شيء ملموس". وحسب رأيه، فإن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لم يتمكنا بعد" من الاستجابة لـ "التحديات التاريخية"، كما فعل المستشار الألماني كونراد أديناور والرئيس الفرنسي شارل ديغول في وقتهما.

وقال: "وقع كل (من شولتس وماكرون) في فخ إدارة الحياة اليومية. ماكرون مشغول بإصلاح المعاشات التقاعدية، وشولتس بـ(الحفاظ على) ائتلافه بألوان إشارات المرور. وهذا فشل يضعف أوروبا لفترة طويلة".

وأمس الأربعاء، وافقت الولايات المتحدة وألمانيا، بعد امتناعهما لفترة طويلة عن تزويد كييف بالدبابات، عن إرسال دبابات من طرازي "ليوبارد" و"أبرامز" إلى كييف.

وفي وقت سابق أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى بلدان حلف الناتو بسبب توريدها للأسلحة إلى أوكرانيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن كل الشحنات التي تضم السلاح لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

من جانبه أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب لا يساعد في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيؤدي إلى عواقب سلبية.

المصدر: نوفوستي