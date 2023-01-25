مقتل مساعد كنسي وإصابة آخرين بينهم كاهن في هجوم بسلاح أبيض في إسبانيا

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في الشرطة بمقتل مساعد كنسي وإصابة كاهن بجروح في هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا.

وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الداخلية الإسبانية: "قبل الساعة الثامنة مساء بقليل، نفذ شخص هجوما بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين في كنيسة سان إيسيدرو في ألخيسيراس، في مقاطعة قادس".

وتمت الإشارة إلى أنه جرى إيقاف المهاجم ووضع قيد الحجز.

المصدر: "فرانس برس"