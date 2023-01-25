إسبانيا.. توقيف رجل يشتبه بإرساله رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء وسفارات أجنبية

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل يبلغ من العمر 74 عاما، يشتبه في أنه صاحب الرسائل التي تحتوي على مواد متفجرة والتي أرسلت أواخر عام 2022 إلى عدة مؤسسات وسفارات في إسبانيا.

تم إرسال الأجهزة المفخخة إلى أهداف عدة، بينها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والسفارة الأوكرانية في مدريد، ومكاتب حكومية، وشركة الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والسفارة الأمريكية بين 24 نوفمبر و 2 ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في بيان "أوقف عناصر من الشرطة الوطنية الأربعاء رجلا يحمل الجنسية الإسبانية في ميراندا دي إيبرو (شمال)، يعتقد أنه المرسل المفترض لست رسائل تحتوي موادا متفجرة إلى رئاسة الحكومة وسفارة أوكرانيا في إسبانيا وسفارة الولايات المتحدة في إسبانيا".

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الرجل "متقاعد يبلغ 74 عاما".

وكان الموظف المكلف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة للسفير.

وفتح القضاء الأسباني تحقيقا في احتمال أن يكون هذا العمل "إرهابيا"، بينما أمرت كييف بتعزيز الأمن في جميع ممثلياتها.

المصدر: "أ ف ب"