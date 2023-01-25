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مجلس الأمن القومي التركي يوجه رسالة لمن يريد الانضمام لحلف "الناتو"

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مجلس الأمن القومي التركي يوجه رسالة لمن يريد الانضمام لحلف
AP
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أكد مجلس الأمن القومي التركي أنه يتعين على من يرغب بالانضمام لحلف "الناتو"، الوفاء الكامل بكل التزاماته وتعهداته.


وفي بيان له، قال مجلس الأمن القومي التركي: "نؤكد على أنه يتعين على الدول التي تريد الانضمام لحلف الناتو، التصرف وفق روح التحالف وقوانينه".

وتابع: "ندعو السويد وفنلندا، إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن مذكرة التفاهم، لمحاربة المنظمات الإرهابية، بخطوات ملموسة".

وردا على "استفزازات" اليونان، أضاف المجلس: "لا يمكن لتركيا قبول فرض الأمر الواقع في القضايا التي تستهدف حقوقها ومصالحها وأمنها القومي".

وأكمل البيان: "ندين بشدة، الهجمات الشنيعة، من مظاهر العنصرية المعادية للإسلام، والتي تستهدف القيم المقدسة لمليارات الأشخاص".

واستطرد: "نؤكد أن أولئك الذين يشجعون ويتعاطفون مع الأعمال التي تقوض قيما مثل حرية الدين والاعتقاد والفكر، هم شركاء في جرائم الكراهية".


المصدر: RT

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