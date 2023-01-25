الأمن العام الإسرائيل يلغي تصاريح دخول 230 فلسطينيا من غزة

أعلن الأمن العام الإسرائيلي إلغاء تصاريح دخول 230 فلسطينيا من قطاع غزة، لكونهم أقارب أعضاء في "حماس" يزعم أنهم عملوا على تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية للمساعدة في تنفيذ هجمات.

وقال "الشاباك" في بيان إنه "في الأسابيع الأخيرة تم اعتقال عشرات الفلسطينيين واستجوبوا بشأن صلاتهم المزعومة مع نشطاء حماس في غزة"، مشيرا إلى أن "العديد من المشتبه بهم الشباب لم يكونوا على علم بأن حماس كانت تستخدمها لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وادعى البيان أن "نشطاء حماس أخفوا هوياتهم الحقيقية من خلال التنكر في شكل شركات وكيانات أخرى، بينما يقومون بتجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية مقابل عمل مدفوع الأجر"، مبينا أن "العملية قادتها فرح حامد (45 عاما) وهي عضو في حماس من بلدة سلواد بالضفة الغربية وتم ترحيلها إلى غزة كجزء من صفقة شاليط لعام 2011".

المصدر: "تايمز اوف إسرائيل"