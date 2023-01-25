مسؤولة أوكرانية: الفساد ينخر عود السلطة في كييف وأحجار الدومينو تتساقط واحدا تلو الآخر!

صرحت رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الأوكراني، أناستاسيا رادينا، بأن رئيس قسم المشتريات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، بوغدان خميلنيتسكي، أقيل من منصبه.

وأوضحت رادينا عبر "فيسبوك"، أن لجنة مكافحة الفساد الأوكراني، استمعت إلى تبريرات وزير الدفاع الأوكراني، حول شراء المنتجات الغذائية للجنود، وأشارت إلى أن الوزير لم يعترض على الاتهامات الموجه إلى خميلنيتسكي، ونائب الوزير فياتشيسلاف شابوفالوف، وتمت إقالتهما.

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وأضافت رادينا، نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، أنه في الوقت الراهن، يتم إطعام الجنود الأوكرانيين بموجب عقود العام الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم التحقق من الملحق الذي يشير إلى العقود الجديدة لوزارة الدفاع، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وجار العمل على تدقيقها لتصحيح الخطأ الذي حصل.

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يشار إلى أن نائب وزير الدفاع الأوكراني، المسؤول عن الخدمات اللوجستية، فياتشيسلاف شابوفالوف، أقيل من منصبه أمس الثلاثاء، عقب تورطه في قضايا فساد تتلق بالمواد التموينية، للجيش الأوكراني.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت سابق، بأن المنتجات التي تشتريها وزارة الدفاع الأوكرانية، لقواتها أعلى بضعفين أو ثلاثة، من تكلفة شرائها في متاجر البيع بالتجزئة في كييف.

المصدر: نوفوستي