البابا فرنسيس عن القوانين المناهضة للمثلية الجنسية: دعونا نميز بين الخطيئة والجريمة"!

صرح بابا الفاتيكان، فرنسيس، بأن المثلية الجنسية لا تعتبر جريمة، بل هي خطيئة، ووصف القوانين المناهضة للمثلية الجنسية بـ "غير العادلة".

وأضاف البابا في مقابلة مع وكالة Associated Press: "نعم، أن تكون مثليا ليست جريمة، لكنها خطيئة، دعونا نميز بين الخطيئة والجريمة".

واعتبر البابا، أن القوانين التي تجرم المثلية الجنسية "غير عادلة"، وأشار إلى أنه يتوجب على الكنيسة الكاثوليكية إلغاؤها.

ووفقا لوكالة Associated Press، فإن البابا فرنسيس أظهر خلال السنوات الأخيرة تواصله مع أفراد مجتمع الميم، ولا سيما عندما أعرب عن دعمه لزواج المثليين، في فيلم وثائقي عام 2020.

وفي العام 2021، دعا البابا، أولياء الأمور إلى عدم التشدد ضد أطفالهم، في حال اكتشفوا أنهم مثليون.

وفي شهر مارس 2021، أفاد الفاتيكان بأن البابا فرنسيس صادق على مرسوم يفيد بأن "الكهنة الكاثوليك لا يمكنهم مباركة زيجات المثليين، كونها خطيئة، والله لا يبارك الخطيئة".

المصدر: وكالات