بعد تحذير الصحة العالمية.. مسؤول مصري يعلق على "سموم" أدوية الكحة في البلاد !

نفى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، وجود مواد سامة بأدوية الكحة (السعال) بمصر، عقب تحذير منظمة الصحة العالمية من احتواء أدوية سعال هندية وإندونيسية على مواد سامة,



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، أكد علي عوف أن صناعة الدواء لها ضوابط ومعايير ومحاذير، مشددا على أن مصر تراعي بيان التركيب الدوائي بالتفصيل، وأن هيئة الدواء المصرية تجري تحليلا للعينات المختلفة من الأدوية المنتجة بصورة دورية.

وأضاف عوف أن المادة التي حذرت منها الصحة العالمية، لا تستخدمها مصانع الأدوية بمصر، موضحا أن بعض المصانع والشركات في الدول الأخرى، تستخدم مادة إيثيلين غلايكول، التي حذرت منها الصحة العالمية، في إذابة المواد الفعالة للأدوية، لأنها رخيصة الثمن.

وتابع: "التقرير أشار إلى أن الأدوية المرصودة أنتجت في دول مجاورة أو أماكن تصنيع مغشوشة أو مجهولة المصدر".

وحذر المواطنين من شراء المكملات الغذائية، ومستحضرات العناية بالبشرة، والأدوية غير معلومة المصدر، من مواقع التواصل.



وبين علي عوف أن مصر حريصة على التأكد من مصدر المادة الخام، والمواد المساعدة والحاصلة على تصاريح من الجهات الرسمية.

وأضاف: "هيئة الدواء شبه تعيش في المصانع، وتتابع كل خطوة وتحلل العينات بصورة دورية، ولو رصدت منتجات غير جيدة يتم إعدامها، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المصنع".



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقات واسعة، حول احتواء أدوية سعال هندية وإندونيسية على مواد سامة تسببت في وفاة 300 طفل بعد تناولها، حيث تسعى المنظمة إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام المحددة التي استخدمتها 6 مصانع في الهند وإندونيسيا، لإنتاج أدوية السعال المرتبطة بالوفيات الأخيرة.

المصدر: "الشروق"