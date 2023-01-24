الخارجية الإيرانية: السياسة الأمريكية تقوض فرص السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن سياسات الولايات المتحدة تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتؤجج الأزمة في أوكرانيا.

وكتب الدبلوماسي الإيراني على حسابه في "تويتر": "إحدى نتائج التدخل الأمريكي هو تعطيل السلام في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى تأجيج نيران الحرب في أوكرانيا".

كما حث عبد اللهيان البيت الأبيض على التوقف عن "التصريحات المنافقة التي تتعارض مع الواقع".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، أن الجانب الإيراني يعتبر الأعمال الاستفزازية لحلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية "السبب الرئيسي" للأزمة في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية: "تبدو العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداثا معقدة.. يعتقد البعض في الغرب أنها فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية. منذ بداية الأزمة، كان موقفنا واضحا وشفافا.. نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وكانت الدول الغربية قد اتهمت إيران بتصدير مسيّراتها إلى روسيا لاستخدامها في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ورفضت موسكو وطهران هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

المصدر: نوفوستي