أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في مناطق مختلفة على جبهات القتال، وتدمير نظام المدفعية M-777 الأمريكي في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع بشأن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا حيث تابع التقرير بأن الطيران والمدفعية في المنطقة العسكرية الغربية تسبب في أضرار بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 14 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 103 على محور كوبيانسك ببلدات تيموفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف، ما أسفر عن تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعة قتال وسيارة.

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في اتجاه كراسنوليمان، ألحقت نيران المدفعية من المنطقة العسكرية المركزية هزيمة بوحدات ألوية الهجوم الجوي أرقم 80 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا و5 مدرعات ونظام مدفعي M-777 أمريكي الصنع، واثنان من الرادارات المضادة للبطاريات من طراز AN/TPQ-37 أمريكي الصنع.

كما ألحق طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية هزيمة بوحدات لواء الهجوم الجوي رقم 25 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية للعدو 50 جنديا أوكرانيا ومدرعة لنقل الجنود وشاحنتين صغيرتين وراجمة صواريخ "غراد" ومدافع هاوتزر من طراز Msta-B.

وفي اتجاه زابوروجيه، ونتيجة لنيران المدفعية والعمليات النشطة لوحدات المنطقة العسكرية الشرقية، تم تصفية أكثر من 25 جنديا أوكرانيا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 108 في مناطق بلدات بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز D-20 وD-30 و3 سيارات.

في اتجاه خيرسون، وفي منطقة قرية أنطونوفا، بمنطقة خيرسون، دمرت مدفعية القوات المحمولة جوا رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

كما ضرب الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات مجموعات من القوات التابعة لمركز قيادة اللواء 57 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكراني، ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق بلدات أرتيوموفسك ونوفوأوكراينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

إضافة إلى ذلك، ألحقت القوات المسلحة الروسية فرق المدفعية في 64 موقع لإطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 102 مقاطعة.

كما دمّر الطيران التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية منظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز Buk-M1.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

376 طائرة

203 مروحية

2944 طائرة بدون طيار

402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7614 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

988 راجمة صواريخ متعددة

3898 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8159 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT