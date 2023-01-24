وزير الخارجية الأمريكي يزور فلسطين وإسرائيل الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل وفلسطين الأسبوع المقبل للقاء زعمائهما.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاًعن مصدر، أنه من المتوقع أن يعقد بلينكين اجتماعات في إسرائيل يوم الاثنين، ويتلقي يوم الثلاثاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.

ومن المنتظر أن تكون القضية الفلسطينية بالإضافة إلى البرناج النووي الإيراني على جدول أعماله خلال هذه الجولة.

وفي وقت سابق من يناير، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إسرائيل وفلسطين، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين آخرين للسلطات الإسرائيلية، وناقشوا أوكرانيا، والتعاون بين روسيا وإيران، فضلا عن القضايا الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي رام الله استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوليفان، ودعا الإدارة الأمريكية إلى احترام التزاماتها بالحفاظ على حل الدولتين وفتح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية.

المصدر: وكالات