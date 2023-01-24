وزير الدفاع الألماني وأمين عام "الناتو" يبحثان توريد الدبابات إلى أوكرانيا في برلين اليوم

يجتمع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ألمانيا لمواصلة بحث قضية توريد الدبابات إلى أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو: " إنه يمكن اتخاذ قرارات بشأن تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف".

كما دعا وزراء خارجية ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا السبت، ألمانيا، إلى سرعة تقديم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية.

وتأتي دعوة وزراء خارجية دول البلطيق، بعدما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا، الذي عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سماح برلين بإمداد كييف بدبابات "ليوبارد" الألمانية، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن برلين ستواصل دراسة هذه المسألة.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي