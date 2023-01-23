وسائل إعلام: أوكرانيا قد تكلف ألمانيا نحو 175 مليار يورو هذا العام

أعلن معهد الاقتصاد الألماني، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستصل الخسائر المرتبطة بالنمو الاقتصادي الألماني في عام 2023 إلى 175 مليار يورو.

ووفقا لدراسة أجراها المعهد: "بعد تعديل السعر، هذا يعادل حوالي 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، وأشار إلى أن إجمالي الخسائر بسبب جائحة فيروس كورونا سيصل إلى 595 مليار يورو.

كما ذكر الباحثون، أن الخسارة المباشرة للثروة يمكن تقديرها بألفي يورو لكل مواطن ألماني، وقال الخبير الاقتصادي في المعهد ميخائيل غريملينغ: "هذا وضع استثنائي سيشغلنا في الأشهر المقبلة وسيصبح عبئا على الازدهار".

وفي وقت سابق، أفيد أن برلين كانت تفكر في تزويد أوكرانيا بـ 19 دبابة من طراز "ليوبارد"، ومن المقرر أن يتم توريد المركبات من مخازن القوات المسلحة الألمانية.

وفي المجمل، يمتلك الجيش الألماني 312 دبابة "ليوبارد" في مخزوناته، 99 منها قيد الإصلاح منذ مايو 2022، وقد تم إيقاف تشغيل واحدة.

المصدر: لينتا.رو