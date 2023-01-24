زيلينسكي يمنع المسؤولين وموظفي الأمن من مغادرة أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه تم منع عدد من المسؤولين وضباط إنفاذ القانون من السفر خارج البلاد دون مهمات رسمية.

وقال زيلينسكي: "لقد وقعت عدة مراسيم مهمة اليوم.. هناك قرار أساسي لمجلس الأمن والدفاع الوطني بشأن مغادرة المسؤولين إلى الخارج.. وهذا ينطبق على جميع موظفي الخدمة المدنية في الحكومة المركزية ومختلف مستويات الحكومة المحلية، وهذا أيضا ينطبق على ضباط إنفاذ القانون ونواب الشعب والمدعين العامين وكل من يمكنه العمل في الدولة وفي الحكومة".

وأضاف: "إذا أرادوا الراحة الآن، فسيتم إراحتهم خارج خدمة الدولة. ولن يتمكن المسؤولون بعد الآن من السفر إلى الخارج في إجازة أو لأي غرض آخر غير حكومي".

وأضاف، أن السلطات تعتزم تطوير إجراء عبور الحدود في غضون خمسة أيام، بحيث تكون رحلة رسمية فقط هي السبب في مغادرة موظفي الخدمة المدنية الخاضعين للمرسوم.

ووفقًا للمرسوم، ينطبق الحظر المفروض على مغادرة البلاد على الوزراء ونوابهم ونواب الأحزاب، ورؤساء السلطات المركزية ونوابهم، ورؤساء مكتب زيلينسكي ونوابهم ورؤساء إدارة أمن الدولة والجيش الأوكراني والنواب، وأمين المظالم والممثلين والرؤساء.

كما ينطبق الحظر على السلطات الأخرى ورؤساء الإدارات الهيكلية للوكالات الحكومية، والقضاة والمدعين العامين وجميع المسؤولين الذين لديهم تحفظ من التعبئة.

المصدر: نوفوستي