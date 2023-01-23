زيلينسكي يفرض عقوبات على 22 من ممثلي الكنيسة الارثوذكسية الروسية

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين على مرسوم بفرض عقوبات على 22 سخصية دينية من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وتضمنت قائمة الأشخاص الذين طالتهم العقوبات مطران بودابست وهنغاريا إيلاريون، ورئيس قسم العلاقات بين الكنيسة والمجتمع ووسائل الإعلام لبطريركية موسكو فلاديمير ليغويدا، ونائبه فاختانغ كيبشيدزه، وكبير الكهنة نيكولاي بالاشوف مستشار بطريرك موسكو وسائر روسيا، ومطران فلاديمير وسوزدال تيخون.

وأدرج على قائمة العقوبات كذلك رئيس قسم العلاقات الخارجية لبطريركية موسكو، مطران فولوكولامسك أنطوني، الذي تحدث خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 17 يناير عن ضغوطات السلطات الأوكرانية على الكنيسية الأرذوكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

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وتتضمن العقوبات تجميد الأصول والحسابات المصرفية، والتخلي عن الالتزامات الاقتصادية والمالية وقطع العلاقات الثقافية والتعاون، وحرمان الأشخاص الخاضعين للعقوبات من الجوائز والأوسمة الحكومية الأوكرانية وغير ذلك من الإجراءات.

وتفرض العقوبات على 6 أشخاص من القائمة لمدة 30 عاما، ولمدة 5 سنوات على الآخرين.

وسبق للرئيس الأوكراني أن فرض عقوبات على 317 من مواطني روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، بينهم عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية والإعلاميين.

المصدر: تاس