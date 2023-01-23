تقرير: وزير إسرائيلي يزور أبو ظبي سرا ويجتمع بمسؤولين إماراتيين

أفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مصدرين مطلعين بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر زار أبو ظبي سرا والتقى بمسؤولين إماراتيين.

وأفاد أحد المصدرين للموقع بأن مستشار الأمن القومي تساحي هنغفي انضم للزيارة.

وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن أحد أهداف سفر درمر إلى أبو ظبي كان التمهيد لزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات العربية، حيث صرح الأخير بأن زيارته الأولى الى الخارج كرئيس للحكومة ستكون إلى أبو ظبي، وأنه خطط لإجراء الزيارة قبل أسبوعين، لكن تم تأجيلها.

جدير بالذكر أن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحرم القدسي، أدى إلى تأجيل الزيارة، وخلق توترا في المنطقة زاد من الصعوبات لتنسيق موعد جديد.

وكانت الإمارات مع ست دول عربية أخرى قد دانت اقتحام بن غفير، كما طلب الإماراتيون عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول الموضوع.

ويعد درمر أكثر الوزراء المقربين من نتنياهو، والمسؤول من قبله عن العلاقات مع الولايات المتحدة، والملف الايراني ودفع اتفاقيات السلام والتطبيع مع العالم العربي.

المصدر: "I24"