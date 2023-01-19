وزير الخارجية السعودي يطلق تصريحا هاما بشأن التطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للمملكة، لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في دافوس بسويسرا: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير..ومع ذلك، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين، من خلال منح الفلسطينيين الكرامة".

وأضاف: "هذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي الأولوية".

هذا وقام جيران المملكة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقية بوساطة الولايات المتحدة، والمعروفة باسم اتفاقيات أبراهام.

ومنذ ذلك الحين، تتطلع إسرائيل إلى التوسع في هذا الاختراق مع الدول العربية الأخرى، حيث ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبل تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من اليوم الخميس.

المصدر: "بلومبيرغ"