كيشيدا: اليابان مهددة سكانيا بسبب انخفاض معدل المواليد

تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، عن عواقب تراجع معدل المواليد الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار.

وبحسب كيشيدا، فإن السلطات اليابانية، بالنظر إلى الوضع والاتجاه مع معدل المواليد، تضع دعم تربية الأطفال في أولوياتها.

وناقش كيشيدا قضايا مثل زيادة الإنفاق الدفاعي، والالتزامات الدبلوماسية للدول النامية، ودعم الشركات الناشئة.

وتعتبر تصريحات كيشيدا حول دعم الأبوة والأمومة مرتبطة بأخبار انخفاض معدل المواليد في اليابان لعام 2022، ولأول مرة في التاريخ، انخفض معدل المواليد إلى أقل من 800000.

وأضاف رئيس الوزراء: "أود اتخاذ إجراءات مضادة غير مسبوقة لوقف الانخفاض في معدل المواليد، وأدعو الجميع للمشاركة في تربية الأطفال، بغض النظر عن العمر أو الجنس".

وأشار كيشيدا أيضا إلى أنه يأخذ في الاعتبار جميع الأفكار والاقتراحات الواردة من مجتمع الآباء اليابانيين.

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المصدر: غازيتا.رو