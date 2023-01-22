برلين وباريس تعتزمان إجراء تدريبات للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا

أعلن مجلس الوزراء الفرنسي الألماني عقب اجتماع له، عزم ألمانيا وفرنسا إجراء تدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا.

وجاء في بيان مشترك، عن اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الأحد: "تؤكد برلين وباريس التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي، الذي يظل حجر الزاوية للأمن الأوروبي".

وقال البيان: "من أجل دعم حلفائنا الشرقيين، ستخطط القوات المسلحة لتدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا".

المصدر: نوفوستي