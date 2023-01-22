أردوغان يعلن إجراء الانتخابات العامة في تركيا يوم 14 مايو المقبل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجمهورية يوم 14 مايو المقبل.

وقال أردوغان في لقاء مع أنصاره في مدينة بورصة: "أدعو ممثلي شبابنا، الذين سيشاركون في الانتخابات لأول مرة، إلى اتخاذ القرار الصحيح خلال التصويت الذي سيجري في 14 مايو".

وأضاف، أنه سيوقع في 10 مارس، مرسوما بإجراء الانتخابات في 14 مايو، وقال الرئيس التركي: "سنستخدم الصلاحيات الرسمية الممنوحة لنا في 10 مارس، وبعد ذلك ستبدأ فترة الستين يوما التي ينص عليها القانون لإجراء الانتخابات".

كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا في 18 يونيو، وتحدث الرئيس التركي في وقت سابق، عن احتمال جعل الانتخابات في موعد أبكر، مستشهدا بـ "الظروف الموسمية" لذلك.

واقترح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، تقديم موعد الانتخابات بسبب بدء الامتحانات الجامعية في يونيو، والعطلات الطلابية، وموسم الأعياد، وكذلك الحج الذي قد يشارك به أكثر من 100 ألف مواطن تركي.

وكان ائتلاف الشعب الحاكم، الذي يضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس التركي الحالي سيكون مرشحه الوحيد في الانتخابات، ولم تسمِ المعارضة مرشحها بعد.

ويمكن أن يتخذ البرلمان التركي قرار تأجيل الانتخابات إذا صوّت لصالحه 360 نائبا من 600 مقعد في المجلس التشريعي.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية 334 تفويضا ولا يمكنه تنفيذ مثل هذا القرار بمفرده، إذا صوتت المعارضة ضد تأجيل موعد الانتخابات، يمكن لرئيس تركيا التوقيع على المرسوم المقابل.

المصدر: تاس