دعا مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" يوجين بريغوجين، الأمريكيين والبريطانيين لطلب المغفرة والتصرف بشكل طبيعي، ردا على مقارنته مع غريغوري راسبوتين.

وقال بريغوجين، في رده على مقال للصحفي في "الفايننشال تايمز" توني باربر، قارنه فيه بالشخصية التاريخية غريغوري راسبوتين، وذكر أن لرجل الأعمال تأثير كبير على السلطات الروسية: "عندما يخطئ الأطفال، فإنهم يحاولون لفت انتباه الأب بكل أنواع الحيل غير المتوقعة.. لذلك، كل ما يتعين على البريطانيين والأمريكيين فعله الآن هو القدوم إلى الأب، وطلب الصفح والتصرف بشكل طبيعي في المستقبل".

وأضاف بريغوجين، أنه لم يكن على دراية بتاريخ راسبوتين، لكنه كان يعلم أنه "أوقف دماء الأمير الشاب بالمؤامرات"، وأشار رجل الأعمال، أنه هو نفسه لا يوقف الدم، لكنه يتركه لأعداء الوطن "على اتصال مباشر معهم".

وفي وقت سابق، وصف بريغوجين، وحدات "فاغنر" بالجيش الأكثر خبرة من بين جميع الجيوش الموجودة في العالم في الوقت الحالي، موضحا فعالية المنظمة، كما أشار رجل الأعمال، إلى أن مقاتليه يقاتلون منذ سنوات عديدة، وشدد على أنهم ينفذون جميع المهام الموكلة بشكل مستقل، لأن لديهم معدات قتالية خاصة بهم.

المصدر: لينتا.رو