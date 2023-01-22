أردوغان يقود أول رحلة مترو إلى مطار إسطنبول (فيديو)

قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أول رحلة مترو يصل منطقة كاغت هانة بمطار إسطنبول الدولي.

وفي خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل افتتاح خط المترو، صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن شبكة السكك الحديدية في اسطنبول ستتجاوز 380 كيلومترا، عند اكتمال المشاريع الجارية.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يقود أول رحلة مترو إلى مطار #إسطنبولpic.twitter.com/B0lbGOH8KT — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 22, 2023

وأوضح أردوغان أن طول خط المترو الذي يصل منطقة كاغت هانة بمطار إسطنبول الدولي يبلغ 34 كيلومترا، وأن المسافرين سيصلون المطار عبره في 24 دقيقة، لافتا إلى أن القدرة الاستيعابية لخط كاغت هانة-مطار إسطنبول تصل إلى 800 ألف شخص باليوم واحد.

وأضاف: "الخط الجديد يتكون من 8 محطات، وكما وعدنا مواطنينا، فإننا أنجزنا هذا الخط خلال فترة زمنية قياسية بقدرات وخبرات مهندسين أتراك".

وبين أن مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى بين أفضل مطارات العالم والأكثر ازدحاما في أوروبا، أنشئ دون إنفاق قرش واحد من خزينة الدولة، مؤكدا أن تركيا أثبتت نجاحها وتفوقها في إنشاء خطوط المترو والسكك الحديدية.

وأشار الرئيس التركي بأن وزارة النقل تعمل حاليا على إنشاء خطوط مترو أخرى تربط مطار إسطنبول بمناطق عدة في إسطنبول، موضحا أن المترو الجديد الذي تم افتتاحه اليوم، سيقدم خدمة النقل المجاني لسكان إسطنبول، لمدة شهر كامل.

المصدر: "الأناضول"