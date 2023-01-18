أردوغان يكشف عن تصنيع طائرة تركية جديدة دون طيار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الطائرات المسلحة من دون طيار.

وقال أردوغان إن "طائرات بيرقدار تي بي-2 (الطائرات التركية من دون طيار) حققت نجاحات كبيرة جداً، من قره باغ إلى ليبيا، ومن سوريا إلى أوكرانيا"، كاشفا أنه "الآن هناك نجاح جديد نسطره في هذا المجال، وهو طائرة "كيزيل إيلما" الحربية من دون طيار".

وأعلن أنه "الآن، لدينا 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الطائرات المسلحة من دون طيار"، مؤكدا أن "شركة بايراكتار لم تحصل على أي أموال دعم من الحكومة، وتنجز كلّ مشاريعها بمصادرها الخاصة".

وأضاف: "خصوصية شركة بيرقدار، وما يميزها، هو أنها تنجز كل مشاريعها بالصناعات الدفاعية والعسكرية، برأسمالها الخاص، ولهذا هي تستحق كل الدعم".

المصدر: RT