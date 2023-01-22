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اليابان تسجل زيادة حادة في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا

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اليابان تسجل زيادة حادة في عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا
Globallookpress
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سجلت السلطات اليابانية زيادة حادة جديدة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث بلغت حصيلة الوفيات في شهر يناير أكثر من 8.1 ألف شخص.

وتعد هذه الحصيلة الشهرية قياسية في اليابان، منذ بداية الجائحة.

ووفقا لوزارة الصحة اليابانية، تم تسجيل 326 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في أول 22 يوما من شهر يناير الجاري 8103 حالات وفاة.

ولأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوز معدل الوفيات الشهرية من فيروس كورونا 8 آلاف شخص، من بين هؤلاء، توفي 5 آلاف شخص في آخر 12 يوما.

وسجلت السلطات اليابانية زيادة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ أوائل ديسمبر.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في اليابان منذ بدء تفشي جائحة كورونا إلى 65.4 ألف حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي

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