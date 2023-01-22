عام الأرنب.. أشياء يجب معرفتها عن السنة القمرية الجديدة وكيف يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء آسيا

في كل عام، في وقت ما بين أواخر يناير وأوائل فبراير، يحتفل ما يقدر بنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، كثير منهم في شرق وجنوب شرق آسيا، بالعام القمري الجديد.

تقع العطلة في يوم القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي، مما يمثل بداية دورة سنوية جديدة تعتمد على التقويم القمري، وطريقة للترحيب ببداية الربيع. وهذا العام، يصادف العام القمري الجديد في 22 يناير.

#China begins celebrating the Lunar New Year with a Golden Dragon Parade on the Yulong River in Yangshuo. pic.twitter.com/EjWxWRgMAh — NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2023

والسنة القمرية الجديدة هي عطلة عامة يتم الاحتفال بها خلال أيام متعددة في الصين وكوريا الشمالية والجنوبية وماليزيا والفلبين وإندونيسيا وسنغافورة وبروناي وفيتنام.

وعادة ما تحتل العلاقات الأبوية مركز الصدارة خلال هذا الوقت، حيث يعود الناس إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع عائلاتهم.

وفيما يلي أشياء يجب معرفتها حول كيفية احتفال الثقافات المختلفة بالعام القمري الجديد:

مع قيام الصين مؤخرا بتخفيف إجراءاتها الصارمة "صفر كورونا"، تتوقع خلال فترة الأعياد هذا العام أكثر من 2 مليار رحلة محلية، وهو ما يمثل حوالي 70 ٪ فقط من مستويات ما قبل الجائحة.

وبالنسبة للكوريين، فإن Seollal "رأس السنة الجديدة"، هي عطلة عامة مدتها 3 أيام، تمتد في اليوم السابق للسنة القمرية الجديدة ويومها واليوم التالي.

وخلال هذا الوقت، يعود المشاهير عادة إلى مسقط رأسهم لزيارة أفراد عوائلهم المتبقين هناك. وقد يختار بعض الكوريين أيضا ارتداء زي تقليدي يسمى الهانبوك وممارسة الألعاب التقليدية مثل "yutnori".

ووفقا للتقويم القمري، فإن 22 يناير هذا العام يعلن عن دخول "عام الأرنب". وهناك 12 حيوانا من حيوانات البروج، يتم تخصيص كل منها سنويا، على أساس التناوب.

Haven’t seen my grandma in 3 years so she prepared 20+ dishes. Happy Lunar New Year 🧧 pic.twitter.com/5idibumTEb — tsuaeri (@tsuaeri) January 22, 2023

ويعتمد ترتيب الدوران على قصة "السلالة الكبرى" للحيوانات التي رتبها الإمبراطور اليشم، وهو إله موقر في الأساطير الصينية.

ووفقا للأسطورة، عبرت الحيوانات نهرا سريع التدفق للوصول إلى خط النهاية بالترتيب التالي: فأر، ثور، نمر، أرنب، تنين، ثعبان، حصان، ماعز، قرد، ديك، كلب، وخنزير.

Love celebrating the Lunar New Year💫 pic.twitter.com/KhFrlUcDa2 — Ms. Powell, M.Ed. (@MsPowellteaches) January 22, 2023

ويمثل هذا العام عام الأرنب. وأولئك الذين ولدوا في 2011 و1999 و1987 و 1975 وما إلى ذلك (كل 12 عاما) ولدوا أيضا في سنوات الأرنب.

وتنسب السمات الشخصية المختلفة والثروات السنوية إلى الأشخاص الذين ولدوا في كل عام من أيام الأبراج. ويعتقد عموما أن الأشخاص الذين ولدوا في عام الأرنب لطيفون وسريعي البديهة وبسيطون، على الرغم من أنه يقال إنهم مترددون وخجولون.

وغالبا ما تتوافق الممارسات التقليدية مثل فنغ شوي، الفلسفة الصينية لإدارة تدفق الطاقة في المنزل، مع عام البروج.

وتختلف حيوانات البروج قليلا في فيتنام، حيث يتم استبدال الثور بجاموس الماء، والأرنب بالقط. واستنادا إلى الحكاية الأصلية، فإن القطة ليست جزءا من الأبراج الصينية، لأن الجرذ فشل في إبلاغ القطة بالسباق بعد أن وعد بذلك.

Happy Lunar New Year to all! May this year be a prosperous year for everyone and have many many many fortune and money!!! ❤️ pic.twitter.com/tQkfAMWCAw — M. เจีย. #star1ight 🌠 (@jiaaaaaij) January 22, 2023

ولا أحد متأكد من كيفية ظهور القطة في دائرة الأبراج الفيتنامية، ولكن هناك تكهنات بأن الكلمات المحلية القديمة للأرنب والقط بدت متشابهة.

لذلك هذا العام، عندما يحتفل الناس في فيتنام بالعام الجديد أو "Tết Nguyên an"، فإنهم سيبدؤون بعام القط، وليس الأرنب.

ويلعب الطعام دورا خاصا خلال السنة القمرية الجديدة، حيث تعتبر العديد من المواد الغذائية رمزية للحظ والازدهار.

ويتم تقديم العديد من الأطباق الصينية بسبب صوتها، بفضل اللغات المتجانسة في البلاد. على سبيل المثال، تعتبر الأسماك مطلبا في مائدة عشاء رأس السنة القمرية الجديدة لأنه في لغة الماندرين الصينية، تبدو كلمة الأسماك (yú) مثل كلمة "فائض". ويعتبر البرتقال أيضا عنصرا أساسيا في العطلات لأن الكلمة الكانتونية التي تشير إلى اليوسفي (gam) تبدو مثل كلمة "ذهب".

🧧🐰

Happy Lunar New Year pic.twitter.com/ooOu6Dk2bJ — Lucien (@lucien_tsai) January 21, 2023

وعبر العديد من الثقافات، يعتبر الأرز اللزج ميمونا ويرمز إلى العمل الجماعي. ومن الأكلات المفضلة في فيتنام، "بانه تشونج"، وهي عبارة عن كعكة أرز ملفوفة ومبرمة في أوراق الموز التي يتم تحضيرها تقليديا معا كعائلة.

ويمكن للناس في الفلبين، وهي دولة ذات أغلبية كاثوليكية ويوجد بها عدد كبير من السكان الصينيين، أن يتشاركوا "تيكوي"، وهي كعكة أرز لزجة من أصل فوجياني، غالبا ما تقلى في خليط البيض، ويمثل الالتصاق بين حبات الأرز أيضا علاقات أبوية وثيقة.

وفي كوريا الجنوبية، يتم تقديم tteokguk، وهو مرق مع كعك الأرز اللزج، لتمثيل طول العمر والازدهار ، لأن كعك الأرز يشبه العملات المعدنية.

وغالبا ما ترتبط السنة القمرية الجديدة أيضا بالتبرع بالمال. ففي الثقافة الصينية، يتم تقديم علب حمراء (تسمى hongbao بلغة الماندرين و lai see باللغة الكانتونية) تحتوي على أموال الحظ من الآباء إلى أطفالهم وكبار السن. وفي مكان العمل قد تقدم الشركة والإدارة العليا حزما حمراء لموظفيها.

VIDEO: At a temple in Taiwan, a monk strikes a drum to welcome the Year of the Rabbit, as worshippers pray for good fortune at the start of the Lunar New Year pic.twitter.com/AzCvnDq8hS — AFP News Agency (@AFP) January 22, 2023

وفي فيتنام، يتم وضع الأموال الموهوبة المسماة tiền mừng tuổi أيضا داخل ظروف حمراء لتمنى النجاح وطول العمر والنمو للناس.

وفي الأصل، يعطي كبار السن هذه الأموال للأطفال، ولكن في الوقت الحاضر يمكن للفيتناميين إعطائها لأي شخص بغض النظر عن العمر.

وبالنسبة للكوريين، سيعطي أفراد الأسرة الأكبر سنا الأطفال الذين يقومون بعمل السبايات، وهي عبارة عن قوس عميق تقليدي يتمنى لهم حظا سعيدا في العام الجديد، أموال رأس السنة الجديدة التي تسمى sebaet don، والتي يتم توزيعها في أكياس أو ظروف حريرية تقليدية.

وعلى عكس الصين والعديد من البلدان الأخرى في آسيا، لا تحتفل اليابان كمجتمع على نطاق واسع بالعام القمري الجديد، على الرغم من أن هذا الحال لم يكن دائما.

وبعد فترة وجيزة من استعادة ميجي عام 1868، والتي أشارت إلى تحول سياسي كبير في اليابان، تبنت الدولة التقويم الغريغوري لمدة 365 يوما، من يناير إلى ديسمبر، ووضعت السنة اليابانية المدنية والثقافية في الأول من يناير.

لكن السكان المحليين في الأحياء الصينية الرئيسية في اليابان، كما هو الحال في يوكوهاما وناغازاكي وكوبي، ما زالوا يحتفلون به، وإن كان على نطاق أصغر بكثير.

ففي أوكيناوا، يشير السكان إلى العطلة باسم Soguwachi، وتصلي العائلات وتقدم الطعام الموسمي لبوذا. وعلى الرغم من أن اليابان اعتمدت رسميا التقويم الغريغوري، إلا أنها لا تزال تتبع تقويم الأبراج الصينية.

المصدر: Time