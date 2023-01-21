تركيا.. اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" في مدينة غازي عنتاب

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن قيام قوات مكافحة الإرهاب، باعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي"، في مدينة غازي عنتاب.

ووفقا للوكالة: "تم اعتقال قائد جهاز أمن الرقة ومحافظة نينوى في ظل تنظيم داعش الإرهابي (ه.أ)، في وقت سابق، من قبل مجموعات من إدارة مكافحة الإرهاب التركية في مدينة غازي عنتاب".

ويشار إلى أنه بعد كل الإجراءات اللازمة، تمت إحالة المعتقل إلى المحكمة التي قررت توقيفه.

وفي وقت سابق، اعتقل ضباط إنفاذ القانون الأتراك، شخصا أجنبيا خطط لهجمات في أماكن يرتادها السياح في إسطنبول، ويعتقد أن الرجل متورط في أنشطة تنظيم "داعش".

المصدر: لينتا.رو