اندلاع أعمال شغب في باريس خلال مسيرة ضد إصلاح نظام التقاعد

اندلعت أعمال شغب في العاصمة الفرنسية باريس، خلال احتجاج على إصلاح نظام التقاعد، حيث بدأ المتظاهرون في حرق حاويات القمامة وتحطيم إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.

وبدأ عدد من المعروفين باسم "الكتلة السوداء" (بلاك بلوك)، بتحطيم نوافذ البنوك وأجهزة الصراف الآلي وكسر إشارات المرور، كما أطلق عدد منهم الألعاب النارية وألقوا الزجاجات على الشرطة.

وردد المحتجون في المظاهرات، هتافات "تسقط الرأسمالية" و"ماكرون سنقاتل حتى النهاية!"

ونظم حزب جان لو ميلينشون اليساري "فرنسا الأبية"، وجمعيات الشباب والمناهضون للرأسمالية، في باريس يوم السبت، مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وانطلق حشد المتظاهرين من ساحة الباستيل في الساعة 14:00 بتوقيت باريس، باتجاه ساحة الأمة، حاملين لافتات من أحزاب "فرنسا الأبية"، والاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي للشعب الجديد، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها، "خسرت حياتك كلها لكسب المال منها"، "ماكرون في العمل - المتقاعدون في المقبرة"، و"الشباب يقولون لا!"، و"العمل ليلا بعد سن الستين مفيد لصحتك!"، كما حمل المتظاهرون رسوما كاريكاتورية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كتب عليها "انهضوا أيها الشيوخ! عمال المستقبل أنتم!".

وأفادت مراسلة RT في باريس وفاء فكاني، بأن أعداد المشاركين وصلت قرابة 150 ألف شخص في العاصمة باريس، وفقا لمنظمي الاحتجاجات.

وشارك عشرات الالاف من الأشخاص من بينهم ممثلو حركة "السترات الصفراء"، وردد المشاركون هتافات "تقاعد 60!" "ماكرون، لا نريد إصلاحاتك".

ويتم تنظيم الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، من قبل 11 منظمة شبابية ويدعمها أيضا حزب جان لوك ميلينشون اليساري "فرنسا الأبية"، وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن 3500 فرد من الشرطة والدرك يحاولون ضبط النظام في الاحتجاجات في باريس

ويوم الخميس، تم تنظيم أكثر من 200 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا، ضد رفع سن التقاعد في البلاد بدعوة من ثماني نقابات عمالية فرنسية رائدة، وكانت أكبر المظاهرات في باريس ومرسيليا وليون وتولوز وليل ونانت، وبحسب وزارة الداخلية في البلاد، شارك فيها أكثر من مليون شخص، منهم 80 ألفا في باريس.

وفي 10 يناير، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.

وبحسبها، ستبدأ السلطات الفرنسية في رفع سن التقاعد في البلاد بثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي بحلول عام 2030 سيصل إلى 64 عاما.

المصدر: RT + نوفوستي