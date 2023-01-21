جمهورية إفريقيا الوسطى تشيد بجهود المدربين الروس في تدريب عسكرييها

أشاد رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، بجهود المدربين الروس، المشرفين على تدريب عسكري الجمهورية.

وأضاف مولوا، في مقابلة مع وكالة " نوفوستي" الروسية، أن المدربين الروس قاموا بعمل رائع في تدريب القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، ما سيمكنهم من الدفاع عن البلاد وحماية المدنيين من أي مخاطر محتملة".

ومن جهته، صرح السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، في وقت سابق، بأن 1135 مدربا عسكريا روسيا، موجودون في بانغي (عاصمة الجمهورية)، بعلم الأمم المتحدة، بهدف تدريب جيش جمهورية إفريقيا الوسطى.

ومن جهتها أبلغت جمهورية إفريقيا الوسطى، الأمم المتحدة في وقت سابق، بأنها تخطط لرفع عدد المدربين الروس المسؤولين عن تدريب عسكري الجمهورية بمقدار 3 آلاف فرد، حتى يصل عددهم إلى 4135.

المصدر: نوفوستي