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بسبب هجوم طعن مزعوم.. مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيليا قتل فلسطينيا يبلغ من العمر 42 عاما في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، اليوم السبت،. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني حاول طعن الإسرائيلي.

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مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

وحددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الرجل بأنه طارق معالي (42 عاما)، وقالت فقط إنه تعرض لإطلاق النار شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجل وصل إلى البؤرة الاستيطانية وحاول طعن مدني إسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كان مسلحا بسكين وأن المستوطن أطلق النار عليه.

ويتهم فلسطينيون ومنظمات حقوقية إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، الذين نفذوا في السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن والدهس.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الجنود، وفي بعض الحالات المدنيين، يواجهون مواقف معقدة تهدد حياتهم.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بمداهمات واعتقالات كل ليلة تقريبا منذ الربيع الماضي، بعد موجة من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصا. وقتل 10 إسرائيليين آخرين في سلسلة ثانية من الهجمات في وقت لاحق من العام الماضي.

المصدر: أ ب

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