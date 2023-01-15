مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، كما أصيب آخر بالرصاص بمزاعم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مركبة على المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، وأصيب الشاب بالرصاص الحي وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابته بالحرجة ثم أعلن عن وفاته لاحقا.

وفي حادثة أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه شاب قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله واعتقلته بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت المواقع العبرية أن شابا ركض بسكين باتجاه قوات الجيش وأطلقت عليه النار واعتقلته.

وبحسب مراسلتنا، قالت وسائل اعلام عبرية إن منفذ عملية الطعن مصاب بجراح خطيرة.

المصدر: RT، معا