الناطق باسم الرئاسة التركية: حرق القرآن الكريم بربرية حديثة

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن العمل المخطط في السويد لحرق القرآن الكريم هو عمل همجي، مضيفا أن أنقرة تدين مثل هذه الأعمال.

وكتب قالن في "تويتر"، اليوم السبت: "إن الحرق المخطط للمصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وجريمة ضد الإنسانية. إننا ندين بشدة هذا العمل".

وأشار إلى أن "السلطات المحلية السويدية سمحت بإجراء هذه العملية، بغض النظر عن كل تحذيراتنا، وهي تحريض على جرائم الكراهية وعلى الموقف السلبي من المسلمين"، موضحا: "إن تدنيس القيم المقدسة ليس حرية على الإطلاق، بل بربرية حديثة".

وأفاد موقع "Nordic News"، أمس الجمعة، بأن السلطات السويدية منحت للمتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، إذنا لحرق نسخة من "القرآن" أمام السفارة التركية في ستوكهولم، اليوم السبت.

المصدر: RT