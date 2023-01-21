ماسك يعلق على أنباء خطط الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم

وصف إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي، خطط الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، بأنها تصعيد لا يرحم.

وكتب ماسك على تويتر: "أنا مؤيد لأوكرانيا ، لكن التصعيد المستمر يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا والعالم".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرا جاء بموجبه أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت تدرك أن أوكرانيا قد تحتاج إلى قوات إضافية لضرب أراضي القرم ، مما سيعزز موقف كييف.

وفي وقت سابق، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا، بما في ذلك عملية محتملة للسيطرة على شبه جزيرة القرم.

من جهته قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف إنه إذا حاولت سلطات كييف شن عدوان على شبه جزيرة القرم، فعليها ألا تشتكي لاحقا عندما ستتلقى الضربة الانتقامية.

المصدر: نوفوستي